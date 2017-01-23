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Pınar Karşıyaka son grup maçını oynuyor

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir üst tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son grup müsabakasında Finlandiya'nın Kataja takımına konuk olacak. Lahi Tapiola Arena'daki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak....

Pınar Karşıyaka son grup maçını oynuyor

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir üst tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son grup müsabakasında Finlandiya'nın Kataja takımına konuk olacak.
Lahi Tapiola Arena'daki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Grupta 13 maçta 8 galibiyetle ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, rakibini mağlup eder veya kendisi gibi 8 galibiyeti bulunan Umana Reyer evinde Oradea'ya yenilirse ikinci sırada tur atlayacak. Toplam 5 grupta en yüksek galibiyet sayısına ulaşan grup ikincisi 3 takım, play off'un ilk turunda maç yapmadan direkt son 16'ya kalacak. Karşıyaka, rakibini yenerse diğer grup ikincilerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
Genel Menajer Selim Çınar, "Galibiyet sayılarında diğer gruplardaki takımlardan gerideyiz. Kazanıp rakipleri beklemek istiyoruz" dedi.

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