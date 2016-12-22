Pınar Karşıyaka sıkıntılı

Ligde 5 grupta ilk 4 sırayı elde eden takımlar ve en iyi 4 grup beşincisi 2'nci tura çıkacak. Grup liderleri ve ve en iyi 3 ikinci, 2'nci turda maç yapmadan direkt play off'a kalacak. Pazar günü Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank'ı yenerek kötü gidişe son vermek isteyen yeşil kırmızılılarda Antrenör Nenad Markovic, İsrail'de sezon başından bu yana en kötü basketbolu oynadıklarını söyledi.
Ligde 5 grupta ilk 4 sırayı elde eden takımlar ve en iyi 4 grup beşincisi 2'nci tura çıkacak. Grup liderleri ve ve en iyi 3 ikinci, 2'nci turda maç yapmadan direkt play off'a kalacak. Pazar günü Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank'ı yenerek kötü gidişe son vermek isteyen yeşil kırmızılılarda Antrenör Nenad Markovic, İsrail'de sezon başından bu yana en kötü basketbolu oynadıklarını söyledi.