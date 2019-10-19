Pınar Karşıyaka - Sigortam.Net İTÜ Basket: 105-67

Onur ATIŞ/İZMİR, ()



SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Can Mavisu (xx), Hüseyin Çelik (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Triche 19 (xxxx), Metecan 9 (xx), Nusret 2 (xx), Taylor 16 (xxxx), Morgan 7 (xx), M'Baye 9 (xxx), Kennedy 8 (xx), Yunus 2 (xx), Onuralp 24 (xxxx), Semih 7 (xxx), Görkem 2 (x), Arca (x)

SİGORTEM.NET İTÜ BASKET: Dillard 13 (xx), Cenk 3 (x), Huff 2 (xx), Coleby 16 (xx), Goodwin 18 (xx), Ramazan 5 (xx), Oğulcan 2 (xx), Semih (x), Mehmet (xx), Burak 8 (x), Oğulcan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 30-9

İLK YARI: 60-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-46



ING Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan Pınar Karşıyaka evinde, lig sonuncusu Sigortam.Net İTÜ Basket'i farklı mağlup etti: 105-67. Maça iyi başlayan Karşıyaka ilk periyodu 30-9 önde tamamladı. İkinci periyotta özellikle Triche ve Taylor'ın etkili oyunuyla hücumda yaratıcı bir görüntü ortaya koyan Kaf-Kaf, devreye 32 sayı farklı 60-28 galip girdi. Üçüncü periyodun başında frene basan yeşil-kırmızılılar sayı bulmakta zorlansa da son 3 dakikada yine hücumda farkını ortaya koydu ve final bölümüne 84-46 önde girdi. Son çeyrekte de disiplini bozmayan lider Karşıyaka taraftarı önünde İTÜ Basket'i 105-67 yendi.