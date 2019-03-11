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Pınar Karşıyaka seriye hasret

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta galibiyeti sonrası deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 93-78 mağlup olan Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyet almaya hasret kaldı.  Bu sezon ligde...

Pınar Karşıyaka seriye hasret

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta galibiyeti sonrası deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 93-78 mağlup olan Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyet almaya hasret kaldı. 
Bu sezon ligde üst üste yalnız ilk yarıda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Afyon Belediyespor'u yenebilen yeşil-kırmızılılar, ardından seriyi unuttu. Karşıyaka, son 8 lig sınavında evinde kazandığı her maç sonrası mağlubiyet yaşadı. Ligde 19 maçta 8 galibiyetle Play-Off hattının 2 galibiyet gerisinde bulunan Kaf-Kaf'ta guard Erving Walker da performansıyla topun ağzına geldi. Takıma birinci oyun kurucu olarak transfer olmasına rağmen son haftalarda sürekli Berk Uğurlu'nun gerisinde benchi mesken tutan ABD'li guard sabırları taşırdı. Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta çarşamba günü BC Ventspils'i son 16 turu rövanş maçında ağırlayacak.
 

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