Son Dakika
Pınar Karşıyaka Sarıca'yla sezonu açıyor
A Milli Takım Baş Antrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde ilk resmi maçını yarın oynayacak. Pınar Karşıyaka, ligde ilk hafta mücadelesinde isim değişikliğine...
SPOR 27.09.2019, 13:08
A Milli Takım Baş Antrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndürerek iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde ilk resmi maçını yarın oynayacak. Pınar Karşıyaka, ligde ilk hafta mücadelesinde isim değişikliğine giden Teksüt Bandırma Basketbol'a konuk olacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Transferde son takviyesini yapıp 6'ncı yabancı olarak eski oyuncusu DJ Kennedy'i kadroya dahil eden yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Tony Crocker forma giyemeyecek. Bandırma maçının ardından FIBA Europe Cup elemelerinde hafta içinde Boras Basket'e konuk olacak olan Pınar Karşıyaka, ilk iç saha sınavında ise 6 Ekim Pazar günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.
Transferde son takviyesini yapıp 6'ncı yabancı olarak eski oyuncusu DJ Kennedy'i kadroya dahil eden yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Tony Crocker forma giyemeyecek. Bandırma maçının ardından FIBA Europe Cup elemelerinde hafta içinde Boras Basket'e konuk olacak olan Pınar Karşıyaka, ilk iç saha sınavında ise 6 Ekim Pazar günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2