Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Pınar Karşıyaka, Sarıca ile gövde gösterisi yapacak

Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da büyük başarılara imza atan başantrenör Ufuk Sarıca ile anlaşma sağlanması taraftarı sevindirirken, yönetim deneyimli çalıştırıcıya görkemli...

Pınar Karşıyaka, Sarıca ile gövde gösterisi yapacak

Onur ATIŞ/İZMİR, ()- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da büyük başarılara imza atan başantrenör Ufuk Sarıca ile anlaşma sağlanması taraftarı sevindirirken, yönetim deneyimli çalıştırıcıya görkemli bir imza töreni gerçekleştirecek.
Gelecek salı saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda taraftara açık imza töreni yapılacağı bildirilirken, Sarıca'nın Pınar Karşıyaka'da kazandığı Süper Lig, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarının da sergileneceği belirtildi.
PROJENİN BAŞINA GELECEK
Son 3 yılda Play-Off dahi oynayamayan Pınar Karşıyaka, gövde gösterisiyle Ufuk Sarıca'nın dönüşünü ilan edecek. Başkan Turgay Büyükkarcı, Sarıca'nın Karşıyaka ile özdeşleştiğini söyledi. Büyükkarcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Karşıyaka Spor Kulübü tüm branşlarıyla Türk sporunun ana kolonlarından bir tanesidir. Karşıyaka basketbol takımı da 53 yıldır aralıksız Süper Lig'de oynayan, hiç kuşkusuz Türk basketbolunun en temel taşıdır. Çeşitli nedenlerle başarısız geçen son 3 yılın arkasından yeni bir hikaye yazmak, yeniden yapılanmaya gitmek, sesizimi Avrupa ve ülkede tekrar duyurabilmek adına bir projeye başladık. Projemizin başına da ülkemizin en değerli koçlarından biri olan, hem camiamızda hem Milli Takım'da koç olarak önemli işlere imza atmış ve kulübümüzle özdeşleşmiş Sayın Ufuk Sarıyca'yı koç olarak getirdik. İhtiyacımız olduğu bir zamanda beni kırmayarak teklifi kabul eden hocamıza şahsen teşekkür ediyorum. Camiamızı tekrar heyecan içinde görmek bizi çok mutlu ediyor."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328