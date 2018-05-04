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Pınar Karşıyaka - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 88-80

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Polat Parlak (xx) PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 6, DJ Kennedy (xxx) 24, Erdi (xx) 4, Jones (xxx) 13, Banic (xxx) 10, Metin (xxx) 8, Waters...

Pınar Karşıyaka - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 88-80

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Polat Parlak (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 6, DJ Kennedy (xxx) 24, Erdi (xx) 4, Jones (xxx) 13, Banic (xxx) 10, Metin (xxx) 8, Waters (xxx) 17, Allen (xx) 2, Egemen (xx) 3, Wood (x) 1
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Can (xx) 6, Metecan (xx) 3, Boothe (xxx) 15, Jankovic (xxx) 13, Harris (xx) 10, Mustafa (xx) 3 , Lazeric Jones (xxx) 17, Mehmet (xx) 5, Lopez (xx) 8
1'İNCİ PERİYOT: 23-14
İLK YARI: 43-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-54
5 FAUL ALAN: Boothe (35.23), Lopez (39.56) (Sakarya BŞB)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 88-80 mağlup ederek kümede kalmayı büyük oranda garantiledi. Deplasmandaki son 3 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka iç sahada 4'te 4 yaparak 11'inci galibiyetini aldı. Sakarya ekibi ise 14 galibiyette kaldı. Kaf-Kaf'ta 23 sayı üreten DJ Kennedy maçın en skorer ismi olurken, konuk takımda Lazeric Jones 17 sayı kaydetti.
İlk periyotta Jarrod Jones'un sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka çeyreği 23-14 önde bitirdi. İkinci periyotta konuk takım Boothe ve Jankovic ile etkili olurken, Waters ve Kennedy ile skor üreten Kaf-Kaf, soyunma odasına 11 sayı üstün girdi: 43-32. Üçüncü çeyrekte Lazeric Jones'la üst üste bulduğu sayılarla farkı bir ara 6 sayıya kadar indiren Sakarya ekibi karşısında DJ Kennedy ile oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, Metin'in son saniye üçlüğüyle periyodu 12 sayı önde tamamladı: 66-54. Final periyodunda konuk takım bitime 1 dakika kala Lazeric Jones'un üçlüğüyle farkı 2 sayıya kadar indirse de (82-80) Karşıyaka maçı kazanmayı bildi: 88-80.

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