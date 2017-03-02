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Pınar Karşıyaka rövanşları bekliyor

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, rakibiyle cumartesi günü Spor Toto Basketbol Ligi, 8 Mart Çarşamba günü ise yine Avrupa'da oynayacağı maçlara hazırlanıyor. Bu sezona...

Pınar Karşıyaka rövanşları bekliyor
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 75-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, rakibiyle cumartesi günü Spor Toto Basketbol Ligi, 8 Mart Çarşamba günü ise yine Avrupa'da oynayacağı maçlara hazırlanıyor. Bu sezona kadar son 4 yıl takımın başında yer alan Antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı eşiktaş Sompo Japan'ı evinde ligdeki ilk maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde de yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, siyah beyazlılarla üst üste 2 kritik deplasman maçı oynayacak.
Pınar Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic, rakiplerini mağlup etmeyi başardıkları son mücadelenin ardından salonda yarattıkları atmosfer nedeniyle taraftarlara teşekkür etti. Taraftarlarının 40 dakika boyunca kendilerine müthiş bir destek vererek takımı ateşlediğini ifade eden Markovic, "Maçta tek hatamız kaybettiğimiz savunma ribaundlarıydı. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde Beşiktaş'la oynayacağımız 40 dakika daha var. Hatalarımızı düzeltip rövanşın son dakikasına kadar mücadele edeceğiz.
Beşiktaş Sompo Japan'ı bu sezon evimizde ikinci kez yendik ama bunun ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız maçlara ölçü olacağını düşünmüyorum. Rakibin çok iyi kadrosu var ve favori takımlar arasında yer alıyorlar" dedi.


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