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Pınar Karşıyaka rövanşa çıkıyor

İZMİR, () FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında geçen hafta Dinamo Sassari'ye evinde 19 sayı farkla yenilen Pınar Karşıyaka, rakibine yarın İtalya'daki rövanşta konuk olacak. Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor...

Pınar Karşıyaka rövanşa çıkıyor

İZMİR, ()

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında geçen hafta Dinamo Sassari'ye evinde 19 sayı farkla yenilen Pınar Karşıyaka, rakibine yarın İtalya'daki rövanşta konuk olacak. Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Tahincioğlu Basketbol Ligi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediye Basket maçında forma giyemeyen Evans, İtalya'daki rövanşa da götürülmedi. Tedavisine İzmir'de devam edilen uzun forvetin 1 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'yla iç sahada oynanacak maça yetiştirilmesi bekleniyor. İlk maçtaki farklı mağlubiyetle tur şansını zora sokan Karşıyaka'nın yarı finale yükselip Avrupa'da yoluna devam edebilmek için rakibini rövanşta en az 20 sayı farkla yenmesi gerekiyor.
 

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