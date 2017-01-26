Pınar Karşıyaka rakibini bekliyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını play off etabına yazdırmayı başaran Pınar Karşıyaka'nın son 32 turundaki rakibi yarın saat 16.00'da çekilecek kurayla belli olacak.

Pınar Karşıyaka'nın muhtemel rakipleri arasında Yunanistan'dan Aris ve PAOK, Litvanya'dan Juventus Utena, Almanya'dan Fraport Skyliners, Letonya'dan Ventspils, İtalya'dan Dinamo Sassari ve aynı gruptan birlike çıktığı İsrail'den Maccabi Rishon ile Rusya'dan Avtodor Saratov var. Bu turda ilk maçlar 7-8 Şubat, rövanşlar ise 21-22 Şubat'ta oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf adını son 16'ya yazdıracak. Pınar Karşıyaka'nın rakibini elediği takdirde son 16 turunda eşleşeceği takım da yarın belli olacak. Pınar Karşıyaka'nın turu geçerse, grubunu lider veya ikinci bitirerek direkt son 16 takım arasına kalma hakkı elde eden Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Asvel, Le Mans, Monaco, Tenerife, Neptunas ve Avellino'dan biriyle karşılaşacak.