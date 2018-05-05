Pınar Karşıyaka rahatladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 88-80 yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, bitime 2 hafta kala düşme endişesini üzerinden attı.

Ligdeki kritik haftalarda deplasmanlarda üst üste 3 yenilgi alan Karşıyaka, evinde ise art arda oynadığı 4 maçı kazanarak rahatladı. Ligde 28 maçta 11 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, sezonu dış sahadaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İzmir'de Banvit maçlarıyla tamamlayıp yeni sezonda yine Avrupa'da boy göstermeye çalışacak.

Ayrıca Play-Off'a kalamayan Pınar Karşıyaka'da oyunculara ceza verilip verilmeyeceği ise sezon sonunda netleşecek.