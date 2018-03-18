Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Pınar Karşıyaka, potada kendine geldi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde PAOK'u nefes kesen bir maç sonrası eleyip adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Pınar Karşıyaka, bu sezon beklenen çıkışı bir türlü yapamadığı Tahincioğlu Basketbol...

Pınar Karşıyaka, potada kendine geldi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde PAOK'u nefes kesen bir maç sonrası eleyip adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Pınar Karşıyaka, bu sezon beklenen çıkışı bir türlü yapamadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de üst üste 3 yenilginin ardından Eskişehir Basket'i deplasmanda 72-66 mağlup ederek nefes aldı. 
Zorlu deplasmanda ilk 3 periyodu geride tamamlayan Karşıyaka, son 10 dakikada 22 sayı bulurken rakibine 9 sayı şansı tanıyıp galibiyete uzandı. 
Yeşil-kırmızılılarda ayak tarak kemiği kırıldığı için 2.5 aydır oynayamayan guard Allen da 2018'de ilk kez bu maçla parkelere döndü. Ligde 7 galibiyete ulaşan Karşıyaka, düşme hattına yeniden 2 galibiyet fark atıp gözünü üst sıralara çevirdi. İzmir ekibi, ligde haftaya cumartesi yarıştaki rakiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk ettikten sonra 27 Mart Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final serisinin ilk sınavında UCAM Murcia'yı ağırlayacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314