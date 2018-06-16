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Pınar Karşıyaka pazarlıkta

Ergin KARATAŞ / İZMİR,() - BASKETBOLDA yeni sezonda Avrupa'da hangi kupada yer alacağı belli olmayan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar, İsviçre'ye giderek FIBA yetkilileriyle görüştü. İstanbul'da...

Pınar Karşıyaka pazarlıkta

Ergin KARATAŞ / İZMİR,() - BASKETBOLDA yeni sezonda Avrupa'da hangi kupada yer alacağı belli olmayan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar, İsviçre'ye giderek FIBA yetkilileriyle görüştü. İstanbul'da Basketbol Federasyonu'yla görüşmeler yaptıktan sonra Cenevre'ye giderek FIBA yetkilileriyle bir araya gelen Karşıyakalılar, öncelikle transfer yasağı kapsamına girecek 200 bin Dolar tutarındaki eski borcu taksitlendirip nefes aldı. 
Ligi 10'uncu sırada bitiren, son iki sezonda olduğu gibi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı isteyen Karşıyaka, bu konuda FIBA'nın haftaya vereceği kararını bekleyecek. FIBA Europe Cup'a (Avrupa Kupası) katılma ihtimali de bulunan yeşil-kırmızılılar, Euroleague'i de düzenleyen ULEB'den ise EuroCup için davet almıştı. Tofaş ve Galatasaray dahil EuroCup'a katılacak 24 takımdan 23'ünü açıklayan ULEB, ülkemizden bir takıma daha wildcard verecek. Organizasyona Karşıyaka veya Türk Telekom'un gitme ihtimali bulunuyor.

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