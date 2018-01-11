Pınar Karşıyaka'nın yıldızları destek bekliyor

İZMİR, ()

Pınar Karşıyaka'da forma giyen basketbolcular, Tahincioğlu All-Star 2018 öncesi destek çağrısında bulundu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 21 Ocak Pazar günü gerçekleşecek basketbol şöleninde İzmir'i temsil etmek isteyen oyun kurucu Berk Uğurlu, forvet Jarrod Jones ve pivot Egemen Güven taraftarlardan oy bekliyor. All-Star'da Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması ile birlikte yapılacak Avrupa ile Asya Karması maçında yer almak isteyen Karşıyakalı oyuncuların karmada olup olmayacağı 17 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. İnternet üzerinden yapılacak oylama öncesi Berk topladığı 1063 oyla oyun kurucular sıralamasında 10'uncu, Egemen 295 oyla pivotlar sıralamasında 9'uncu, Jones ise 963 oyla forvetler sıralamasında 8'inci basamakta yer alıyor.