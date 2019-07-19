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Pınar Karşıyaka'nın son transferi Crocker

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yuvaya dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca yönetiminde tekrar iddialı bir kadro kurmaya çalışan Pınar Karşıyaka, Euroleague ekiplerinden Khimki'de forma giyen kısa forvet Tony Crocker'ı kadrosuna...

Pınar Karşıyaka'nın son transferi Crocker
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yuvaya dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca yönetiminde tekrar iddialı bir kadro kurmaya çalışan Pınar Karşıyaka, Euroleague ekiplerinden Khimki'de forma giyen kısa forvet Tony Crocker'ı kadrosuna kattı.
Ülkemizde daha önce Yeşilgiresun Belediyespor ve Tofaş'ta 2015-2018 yılları arasında 3 sezon forma giyen 32 yaşında, 1.97 boyundaki Crocker, geçen sezon Khimki ile Euroleague'de 8.9 sayı, 2.3 ribaund, 1.4 asist ortalamaları yakaladı. Transferde daha önce şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye, guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Metecan Birsen'le sözleşme imzalayarak güçlü bir takım oluşturan Karşıyaka, yabancı oyun kurucu görüşmelerini sürdürüyor. Karşıyaka'nın yerli transfer listesinde Semih Erden, Onuralp Bitim, Egehan Arna ve geçen sezon kiralık olarak forma giyen Birkan Batuk yer alıyor.

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