Pınar Karşıyaka'nın Sarıca gururu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- BEŞİKTAŞ Sompo Japan'ı çalıştıran Ufuk Sarıca'nın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirileceğine ilişkin haberler, en az siyah beyazlı takım kadar Karşıyaka taraftarını da sevindirdi.

Pınar Karşıyaka'da 4 sezon görev yaptıktan sonra bu sezon başında Beşiktaş'la anlaşan Sarıca, yeşil kırmızılılara lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırarak tarihe geçti. Ufuk Sarıca, Pıhar Karşıyaka'yı çalıştırdığı dönemde de 25 Mart 2014'ten itibaren A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman'ın yardımcısı olarak göreve başlamıştı.