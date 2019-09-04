Pınar Karşıyaka'nın Sarıca gururu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

ÇİN'de devam eden 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Basket Takımı, dünya devi Amerika Birleşik Devletleri'ni uzatmada son saniyelerde 1 sayı farkla elinden kaçırırken Pınar Karşıyaka, Ay-Yıldızlı ekibimizi çalıştıran Başantrenör Ufuk Sarıca'yla bir kez daha gururlandı. Antrenörlüğünü NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'un dünyaca ünlü çalıştırıcısı Gregg Popovich'in, yardımcı antrenörlüğünü ise NBA'de Golden State Warriors'u yıllardır finaller ve şampiyonluklara abone eden Steve Kerr'ün yaptığı rüya takım ABD karşısında uzatmaya giden maçta son 8 saniyeye 92-91 önde giren ekibimiz, üst üste 4 serbest atıştan yararlanamayınca 93-92 mağlubiyete razı oldu. Mağlubiyete rağmen Ufuk Sarıca önderliğindeki millilerimizin performansı dünya çapındaki basketbolseverlerden büyük alkış aldı. Son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu olan ABD'ye 13 yıl sonra ilk resmi yenilgisini tattırmaya çok yaklaşan millerimizde Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Semih Erden, 4 ribaund, 2 asist, Metecan Birsen ise 2 ribaundla oynadı.