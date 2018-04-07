Pınar Karşıyaka'nın rakibi Yeşilgiresun

İZMİR, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi macerasını çeyrek finalde UCAM Murcia'ya elenerek sonlandıran Pınar Karşıyaka, yarın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Mücadelenin bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi.

Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Berk, bu karşılaşmada da görev yapamayacak. Ligde üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda 108-105 mağlup olan Karşıyaka, 23 maçta 8 galibiyetle 13. sırada bulunuyor. Antrenör Aleksandar Trifunovic'in eski takımı Giresun da aynı galibiyet sayısıyla 12. basamakta yer alıyor.