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Pınar Karşıyaka'nın rakibi TED Kolejliler

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, yarın Spor Toto Basketbol Ligi'nde son sırada yer alan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka...

Pınar Karşıyaka'nın rakibi TED Kolejliler
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, yarın Spor Toto Basketbol Ligi'nde son sırada yer alan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde son 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-kırmızılı ekip 20 maçta 10 galibiyette kalıp 8'inci sıraya gerilerken Play-Off'u da riske soktu. TED Kolejliler ise 2 galibiyetle en alt basamakta yer alıyor. Karşılaşmanın biletlmeri 10 TL'den satılacak.

   

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