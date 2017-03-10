Pınar Karşıyaka'nın rakibi TED Kolejliler

Ligde son 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-kırmızılı ekip 20 maçta 10 galibiyette kalıp 8'inci sıraya gerilerken Play-Off'u da riske soktu. TED Kolejliler ise 2 galibiyetle en alt basamakta yer alıyor. Karşılaşmanın biletlmeri 10 TL'den satılacak.
Ligde son 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılan yeşil-kırmızılı ekip 20 maçta 10 galibiyette kalıp 8'inci sıraya gerilerken Play-Off'u da riske soktu. TED Kolejliler ise 2 galibiyetle en alt basamakta yer alıyor. Karşılaşmanın biletlmeri 10 TL'den satılacak.