Pınar Karşıyaka'nın rakibi Sakarya BŞB

İZMİR, ()
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde haftalarca düşme hattında kaldıktan sonra üst üste Muratbey Uşak ve Beşiktaş galibiyetleriyle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın 2017 yılının son maçında Sakarya Büyükşehir Basketbol deplasmanına çıkacak.
Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Transfer yasağını Yaşar Holding'in desteğiyle kaldırdıktan sonra 2 takviyeyle kadrosunu güçlendiren Kaf-Kaf, 12 maçta 4 galibiyet aldı. Sakarya temsilcisi ise 7 galibiyetle Play-Off barajında bulunuyor.