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Pınar Karşıyaka'nın rakibi Khimik

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda geçen hafta zorlu bir yolculuk sonrası gittiği Fransa deplasmanında Le Mans'a yenilerek liderlik fırsatını kaçıran Pınar Karşıyaka, yarın Khimik'i ikincilik şansını sürdürmek için...

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Khimik

İZMİR, ()- FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda geçen hafta zorlu bir yolculuk sonrası gittiği Fransa deplasmanında Le Mans'a yenilerek liderlik fırsatını kaçıran Pınar Karşıyaka, yarın Khimik'i ikincilik şansını sürdürmek için konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maçın bilet fiyatları 20 TL olarak açıklandı. Pınar Karşıyaka'da belinden ameliyat olan Erdi dışında eksik bulunmuyor.
Yeşil kırmızılı ekip, bitime 2 hafta kala grupta 12 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Ukrayna temsilcisi Khimik ise 3 galibiyetle son sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesi rakibini yenip 8 galibiyetle ikinci durumdaki Umana Reyer'in Saratov deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Grupta son hafta Karşıyaka, Kataja'ya konuk olurken Umana Reyer ise Oradea'yı ağırlayacak. 

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