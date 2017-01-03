Pınar Karşıyaka'nın rakibi Avtodor Saratov

İlk 4 takımın direkt, beşinci sırayı elde eden ekibin ise galibiyet sayısına göre üst tura çıkma şansının bulunduğu 8 takımlı grupta Pınar Karşıyaka, 10 maçta 6 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, grubu ilk iki içinde tamamlayıp, play off'ta ilk turu maç yapmadan geçmeyi hedefliyor. Avtodor Saratov'un ise 4 galibiyeti var.
İlk 4 takımın direkt, beşinci sırayı elde eden ekibin ise galibiyet sayısına göre üst tura çıkma şansının bulunduğu 8 takımlı grupta Pınar Karşıyaka, 10 maçta 6 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, grubu ilk iki içinde tamamlayıp, play off'ta ilk turu maç yapmadan geçmeyi hedefliyor. Avtodor Saratov'un ise 4 galibiyeti var.