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Pınar Karşıyaka'nın rakibi Avtodor Saratov

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, B Grubu'ndaki 11'inci sınavında yarın Rus temsilcisi Avtodor Saratov'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu müsabakanın biletleri 20...

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Avtodor Saratov
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, B Grubu'ndaki 11'inci sınavında yarın Rus temsilcisi Avtodor Saratov'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu müsabakanın biletleri 20 TL'den satılacak.
İlk 4 takımın direkt, beşinci sırayı elde eden ekibin ise galibiyet sayısına göre üst tura çıkma şansının bulunduğu 8 takımlı grupta Pınar Karşıyaka, 10 maçta 6 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, grubu ilk iki içinde tamamlayıp, play off'ta ilk turu maç yapmadan geçmeyi hedefliyor. Avtodor Saratov'un ise 4 galibiyeti var. 

 

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