Pınar Karşıyaka'nın rakibi Avtodor Saratov

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, B Grubu'ndaki 11'inci sınavında yarın Rus temsilcisi Avtodor Saratov'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu müsabakanın biletleri 20 TL'den satılacak.

İlk 4 takımın direkt, beşinci sırayı elde eden ekibin ise galibiyet sayısına göre üst tura çıkma şansının bulunduğu 8 takımlı grupta Pınar Karşıyaka, 10 maçta 6 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, grubu ilk iki içinde tamamlayıp, play off'ta ilk turu maç yapmadan geçmeyi hedefliyor. Avtodor Saratov'un ise 4 galibiyeti var.