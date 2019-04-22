Pınar Karşıyaka'nın maçı ertelendi

İZMİR, () - Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son iç saha maçında Anadolu Efes'i 29 Nisan Pazartesi günü ağırlayacak.
Basketbol Federasyonu, THY Euroleague'de Final Four'a kalma mücadelesi veren Anadolu Efes'in Barcelona'yla oynadığı seri 4 maça uzadığı için karşılaşmayı pazar gününden pazartesiye erteledi. Anadolu Efes - Barcelona serisi 5'inci maça taşınırsa Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes randevusunun 9 Mayıs Perşembe günü oynanacağı açıklandı.
İZMİR, () - Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son iç saha maçında Anadolu Efes'i 29 Nisan Pazartesi günü ağırlayacak.