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Pınar Karşıyaka'nın kurası 31 Temmuz'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Avrupa'da yeni sezonda ülkemizi FIBA Europe Cup'ta temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın rakipleri 31 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde çekilecek kurayla belli olacak. Kupada ilk turda 32 takım, 4'erli 8 grupta...

Pınar Karşıyaka'nın kurası 31 Temmuz'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Avrupa'da yeni sezonda ülkemizi FIBA Europe Cup'ta temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın rakipleri 31 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde çekilecek kurayla belli olacak.
Kupada ilk turda 32 takım, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrası gruplarında ilk iki sırayı elde eden ekipler 2'nci tura kalacak. 16 takımın 4'erli 4 gruba dağılacağı bu turda gruplarında yine ilk 2 sırayı elde eden takımlar isimlerini son 16'ya yazdıracak. Europe Cup'ta adlarını son 16'ya yazdıran 8 takım, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla Play-Off aşamasında eşleşecek.
ULEB'in Eurocup için wildcard tercihini süpriz bir şekilde Türkiye Basketbol Ligi'nden yeni çıkan Türk Telekom'dan yana kullanması, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu yeşil-kırmızılılardan üst sırada bitiren Eskişehir Basket ve Sakarya BŞB Basket'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla İzmir ekibinin rotasını Europe Cup'a çevirmişti. Karşıyaka, faal sporculuğu döneminde 1985-86 sezonunda jübilesini kulüpte forma giyerek yapan Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Kulüp, Hakyemez'in ailesi ve basketbol camiasına baş sağlığı diledi.

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