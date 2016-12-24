Pınar Karşıyaka'nın konuğu Galatasaray Odebank

Ligde 11 haftada 6 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, play off hattında 7'nci sırada bulunuyor. Galatasaray Odebank, 8 galibiyet, 3 yenilgiyle 6'ncı basamakta yer alıyor. Pınar Karşıyaka'da genç oyuncular Alp ve Görkem de U18 Milli Takımdan dönerek takıma katıldı. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, taraftarın desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.
Ligde 11 haftada 6 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, play off hattında 7'nci sırada bulunuyor. Galatasaray Odebank, 8 galibiyet, 3 yenilgiyle 6'ncı basamakta yer alıyor. Pınar Karşıyaka'da genç oyuncular Alp ve Görkem de U18 Milli Takımdan dönerek takıma katıldı. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, taraftarın desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.