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Pınar Karşıyaka'nın gözü yüksekte

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elendikten sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3'üncü galibiyetini Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 77-71'lik skorla alan Pınar Karşıyaka,...

Pınar Karşıyaka'nın gözü yüksekte

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elendikten sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3'üncü galibiyetini Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 77-71'lik skorla alan Pınar Karşıyaka, gözünü üst basamağındaki rakiplere çevirdi.
Uzun süre düşme korkusu yaşadığı ligde son dönemdeki çıkışıyla alt gruptan uzaklaşan Kaf-Kaf, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor gibi rakiplerinin haftayı yenilgiyle tamamlamasıyla çifte mutluluk yaşadı. Kalan 6 haftada Play-Off şansını sonuna kadar zorlamayı hedefleyen, yeni sezonda Avrupa'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9'uncu tamamlamak isteyen Karşıyaka'nın bu basamaktaki İstanbul BŞB'yle arasında 1 galibiyet fark kaldı.

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