Pınar Karşıyaka'nın gözü yine Mahmuti'de

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015'te şampiyon olduktan sonra 3 sezondur Play-Off'a bile kalamayan Pınar Karşıyaka, antrenörlük için yine Oktay Mahmuti'yi gündemine aldı.

31 Mayıs'ta yapılan mali kongrede bütçenin en önemli kısmını potaya ayırıp yeni sezon taslak bütçesini 22 milyon TL olarak belirleyen Karşıyaka'da bu sezon içinde Özhan Çıvgın'la yolların ayrılması sonrası da teklif götürülen Oktay Mahmuti'nin takımı çalıştırmaya en yakın aday olduğunu belirtildi.

Anadolu Efes ile 4 lig, 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan, Galatasaray ve Darüşşafaka'da Euroleague'de boy gösteren 51 yaşındaki Mahmuti, İtalya'da 2008-09 sezonunda Treviso'yu çalıştırıp Eurocup'ta yılın antrenörü seçilmişti. Oktay Mahmuti, Karşıyaka'nın geçen şubat ayında kendisine yaptığı teklife, "Şu an göreve gelemem. Teklifi yeni sezon için değerlendirebilirim" yanıtını vermişti. Pınar

Karşıyaka'da Alman Antrenör Dirk Bauarmann'ın sözleşmesi opsiyonlu olarak devam ediyor.

