Pınar Karşıyaka'nın Avrupa maçı ertelendi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- PINAR Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Le Mans'la bugün Fransa'da oynaması gereken maçı, FIBA tarafından yarın aynı saate ertelendi.

İzmir'den dün sabah yola çıkan ve yoğun kar yağışı nedeniyle pistler kapandığı için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan yeşil kırmızılıların uçağı defalarca ertelemenin ardından bugün saat 15.40'ta kalkabildi. Yöneticilerin dünden bu yana telefon köprüsü kurduğu FIBA yetkilileri, İzmir ekibinin maça yetişmekte güçlük çekebileceğini dikkate alarak Le Mans kentindeki Antares Arena'da saat 22.30'da oynanacak müsabakanın yarın aynı saate başlayacağını açıkladı. Grupta zirve mücadelesi öncesi Le Mans lider, Pınar Karkşıyaka ise 2'nci sırada yer alıyor. Karşıyaka'nın dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan sabah 08.00'da kalkması gereken uçağı, aktarma için iniş yapacakları İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle saat 10.00'da havalanabildi. Kafileyi taşıyan uçak, karın şiddetini daha da artırması yüzünden Marmara üzerinde 2 saat tur attı. İstanbul'dan saat 11.00'de Fransa'ya gidecek uçağı kaçıran yeşil-kırmızılılar, saat 13.00'te Atatürk Havalimanı'na inebildi. Kafilenin biletleri saat 15.00'teki uçuşla değiştirildi ancak pistler kar nedeniyle tamamen kapandığı için uçak önce 19.00'a ertelendi ardından durum düzelmeyince iptal edildi. Kafile, geceyi İstanbul'da havalimanına yakın bir otelde geçirdi. Bugün saat 11.00'de havalanması gereken uçak da yaklaşık 5 saat gecikmeyle 15.40'ta kalkabildi.

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