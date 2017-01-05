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Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da zirve hesabı

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor Saratov'u evinde 78-65 yenen Pınar Karşıyaka, yeniden ikinci sıraya tırmanıp, liderlik hesapları yapmaya başladı. Grupta son 4 maçın 3'ünü kazanan Pınar Karşıyaka, 7 galibiyete ulaşıp...

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da zirve hesabı
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor Saratov'u evinde 78-65 yenen Pınar Karşıyaka, yeniden ikinci sıraya tırmanıp, liderlik hesapları yapmaya başladı. Grupta son 4 maçın 3'ünü kazanan Pınar Karşıyaka, 7 galibiyete ulaşıp Maccabi Rand Media'ya yenilerek aynı galibiyet sayısında kalan Umana Reyer Venezia'yı geçti. Liderliğini sürdüren Le Mans'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor. Yeşil kırmızılı ekip, bitime 3 maçın kaldığı grupta Fransa'da önümüzdeki salı günü konuk olacağı Le Mans'ı yenerse zirveye ortak olacak.
Pınar Karşıyaka, Le Mans deplasmanında kazanması durumunda gruptan çıkmayı da büyük ölçüde garantilemiş olacak. 5 Grupta ilk 4 sırayı alacak takımlar direkt, 5'inci sırayı elde edecek ekiplerin ise 4'ü play off'a kalacak. Grup liderleri ve en iyi galibiyet averajına sahip 3 grup ikincisi play off'un ilk turunu maç yapmadan geçerek direkt son 16'ya kalma avantajı yakalayacak. Yeşil kırmızılı ekip, kalan maçlarda Le Mans'ın dışında Khimik ve Joensuun Kataja (D) ile karşılaşarak Şampiyonlar Ligi'nde grup etabını tamamlayacak.
KURSAĞINDA KALDI
Şampiyorlar Ligi'nde liderlik iddiasını güçlendiren Pınar Karşıyaka, Avtodor Saratov galibiyetine rağmen maç içindeki olaylarla gerildi. Çekişmeli geçen müsabakada bir grup taraftarın Soner ve Muhammed'e yönelik tepkisi takımı olumsuz etkiledi. Bu arada son periyotta savunma yapması için kendisini uyaran Antrenör Nenad Markovic'e sözlü tepki gösterdiği için oyundan alınan guard D'Jovan Brown'a ceza verilip verilmeyeceğiyle önümüzdeki günlerde belli olacak. Pınar Karşıyaka'nın Rus takımı Avtodor Saratov'la İzmir'de oynadığı maç öncesi maç sırasında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 

 

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