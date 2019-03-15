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Pınar Karşıyaka ligde çıkış arıyor

İZMİR, () FIBA Europe Cup'ta hafta içinde BC Ventspils'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyete hasret kaldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın son dönemin formda takımı Banvit'i...

Pınar Karşıyaka ligde çıkış arıyor

İZMİR, ()

FIBA Europe Cup'ta hafta içinde BC Ventspils'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka, üst üste 2 galibiyete hasret kaldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın son dönemin formda takımı Banvit'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te start alacak.
Ligde evinde Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetinin ardından Darüşşafaka Tekfen'e deplasmanda yenilen Karşıyaka, 19 maçta 8 galibiyet elde etti. Kaf-Kaf, Play-Off hedefinin 2 galibiyet gerisinde 9'uncu sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka'nın eski çalıştırıcılarından Hakan Demir göreve geldikten sonra çıkışa geçen Banvit'in ise 18 maçta 8 galibiyeti var. Yeşil-kırmızılı ekip ligde kazanıp Europe Cup çeyrek finalinde 20 Mart Çarşamba günü Dinamo Sassari'yle oynayacağı ilk maç öncesi moral tazelemeyi hedefliyor.

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