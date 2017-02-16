Pınar Karşıyaka kupada final istiyor

INTEGRAL Forex Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Yeşilgiresun Belediyespor'u Ankara'da 85-79 yenerek üst üste dördüncü kez yarı finale çıkan Pınar Karşıyaka, gözünü finale dikti.

Kupada 2013-14 sezonunda final oynayarak tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Pınar Karşıyaka, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında da yarı finale çıkmayı başardı. Yeşil kırmızılı ekip, Başkent'te cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak yarı final maçında Anadolu Efes engelini de aşarsa, adını finale yazdıracak. Anadolu Efes, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 82-74 yenerek eledi.

Pınar Karşıyaka'nın son yıllarda Anadolu Efes'e karşı final eşleşmelerinde üstünlük sağlaması, yarı final öncesi taraftarı umutlandırdı. Rakibini 2013-14 sezonunda Türkiye Kupası finalinde 66-65 yenerek kupaya uzanan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i geçen sezon yine kupa çeyrek finalinde 67-66'yla eledi.

Ligde play off aşamasında 2013-14'te çeyrek finalde, şampiyon olduğu 2014-15'te ise finalde rakibine üstünlük sağlayan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'le 2015'te oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini ise son saniyede 76-74 kaybetti.

PONİTKA'YLA BROWN TELAŞI

Pınar Karşıyaka'da Anadolu Efes maçı öncesi Ponitka ve Brown telaşı yaşanıyor. Ligdeki Gaziantep Basketbol maçında ayak bileğinde ödem oluştuktan sonra FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fraport Skyliners deplasmanında oynayamayan Ponitka, kupada Yeşilgiresun sınavında riske edilmedi. Brown da ayak baş parmağından sakatlandı. İki oyuncu da yarı finale yetiştirilmeye çalışılacak.

JONES VE PALACİOS DÖNDÜ

Pınar Karşıyaka'da geçen sezon kadroda yer alıp, ağır sakatlık geçiren Lazeric Jones ve Juan Palacios, ülkemizde yeniden potalara döndü. Geçen sezon nisan ayında çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Jones, Türkiye Basketbol Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basket'le anlaştı. Pınar Karşıyaka'nın 2015'te şampiyon olan kadrosunda da yer alan, geçen sezon aralık ayında dizinden sakatlandıktan sonra bir daha forma giyemeyen Palacios ise Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki rakiplerden Tofaş'la sözleşme imzaladı. Pınar Karşıyaka'nın geçen yılki kadrosundan Bracey Wright da Acıbadem Üniversitesi'nde oynuyor.

ATEŞ ÖZERK YÖNETİMDE

Turgay Büyükkarcı'nın geçtiğimiz haftalarda basketbol şube başkanlığı görevinden alınmasının ardından Serdar Işıldar sorumluluğunda yeni şube yönetimi oluşturan Pınar Karşıyaka, camianın sembol isimlerinden Ateş Özerk'i de yönetime aldı.

Pınar Karşıyaka'nın 1986-87 sezonunda kazandığı şampiyonlukta şube başkanlığı yapan Özerk, yönetimde onursal üye olarak bilgi birikimini diğer yöneticilerle paylaşacak. Serhat Bayülken, İsmail Cirit, Mustafa Celeb, İlker Özer, Seyhan Akıncı ve Kaan Akacun'un bulunduğu yeni şube yönetimine hafta başında da Yaşar Holding'i temsilen Mete Yazıcı girmişti.