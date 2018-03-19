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Pınar Karşıyaka kritik seride

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde aldığı 3 yenilginin ardından Eskişehir Basket'i deplasmanda 72-66 mağlup ederek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka üst üste direkt rakipleriyle oynayacağı maçlarla sıralamadaki...

Pınar Karşıyaka kritik seride

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde aldığı 3 yenilginin ardından Eskişehir Basket'i deplasmanda 72-66 mağlup ederek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka üst üste direkt rakipleriyle oynayacağı maçlarla sıralamadaki yerini belirleyecek. 
Eskişehir galibiyetiyle düşme hattıyla arasında yeniden 2 galibiyetlik fark yaratan Karşıyaka, bu hafta kendisi gibi 7 galibiyeti olan Demir İnşaat Büyükçekmece'yi ağırladıktan sonra 8 galibiyetli Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Karşıyaka, şu an 7 galibiyetli Yeşilgiresun Belediyespor ve 4 galibiyetle son sıradaki Muratbey Uşak'la iç sahada oynayacağı karşılaşmalarla seriyi noktalayacak.
İzmir temsilcisi bu süreç içinde FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de UCAM Murcia'yı 27 Mart Salı günü evinde ağırlayıp 4 Nisan'da rövanşa çıkarak Avrupa'da Final Four kovalayacak. 
Ligde önündeki 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak yeşil-kırmızılılarda yönetim, taraftarları kritik süreçte salonu doldurup takıma centilmen bir şekilde destek olmaya davet etti. 16 takımlı ligde halen 14'üncü sırada olan Karşıyaka'nın sezonu bitireceği sıralama, önümüzdeki sezon da 8 yıldır aralıksız olarak boy gösterdiği Avrupa arenasında yer almak için büyük önem taşıyor.
 

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