İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Yaşar Holding'in desteğiyle transfer yasağını kaldırdıktan sonra kadrosunu takviye edip üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka'nın yükselişi Sakarya'da durdu. Sakarya Büyükşehir Basketbol'a 90-78 mağlup olarak Play-Off hattını yakalama yarışında yara alan İzmir temsilcisi, kendisini yeniden alt sıralarda buldu. Yeşil-kırmızılı ekip, tekrar düşme korkusu yaşamaya başladı. Karşıyaka, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.
Pınar Karşıyaka kötü bitirdi
İZMİR, () - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Yaşar Holding'in desteğiyle transfer yasağını kaldırdıktan sonra kadrosunu takviye edip üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka'nın yükselişi Sakarya'da durdu. Sakarya...
31 Aralık 2017 Pazar 11:37
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