Pınar Karşıyaka, Kosova'da terleyecek

İZMİR, ()

FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur I Grubu'nda 5 haftanın ardından ikinci sıradaki yerini garantileyen ve son 16 turuna kalmayı başaran Pınar Karşıyaka yarın son maçında Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine'ye misafir olacak.

Priştine'deki Gençlik ve Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Birkan Batuk ve Erdi Gülaslan Kosova'da forma giyemeyecek. Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı evinde 89-87 yenerek büyük moral bulan Kaf-Kaf'ta antrenör Özhan Çıvgın İzmir'e galibiyetle döneceklerini söyledi. Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, 202 karşılaşmada 104 galibiyet, 97 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.



