Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 84-76

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ziya Özorhan (x), Yener Yılmaz (x), Kerem Baki (x)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xx) 8, Wood (xxx) 12, Kennedy (xxx) 18, Banic (x), Egemen (x) 4, Jones (xxx) 26, Metin (xx) 6, Berk (xxx) 10, Görkem (x), Alp (x), Berke (x)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson (xx) 9, Toolson (xxx) 17, Uğur (x) 2, Bircevic (xxx) 14, Buva (xxx) 20, Buckner (xx) 7, Klobucar (x) 4, Tevfik (x) 3

1. PERİYOT: 16-22

İLK YARI: 43-37

3. PERİYOT: 58-62

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde 84-76 mağlup etti. Ligde 14 haftada 5'inci galibiyetini elde eden Karşıyaka'da Jones 26, Kennedy 18 sayıyla skora katkı yaptı. Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde Petkimspor'la oynanan hazırlık maçında sol ayak tarak kemiği kırılan Allen ve belindeki sakatlığı süren Erdi forma giyemedi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı da izledi.

Maça konuk ekip daha etkili başladı. Toolson'un basketleriyle 8 sayı farkla üstünlüğü yakalayan İstanbul temsilcisine Karşıyaka,Waters'la karşılık vermeye çalıştı. İlk periyot 16-22 sonuçlandı. Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta Jones, Kennedy ve Metin'in devreye girmesiyle farkı eritti. Yeşil-kırmızılılar, periyodun 4'üncü dakikasında Jones'la 26-25 öne geçti. İlk yarıda 21 sayı atan Jones'un pota altından katkısıyla fark ev sahibi lehine 9 sayıya kadar çıktı. Devre sonunda soyunma odasına 43-37 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta iyi savunma yapan İstanbul BŞB farkı kapatıp yeniden öne geçti. Periyot 58-62 sonuçlandı. Son periyotta taraftarının desteğini arkasına alan Karşıyaka, Kennedy'nin skorer oyunuyla maçı kazanmayı bildi: 84-76.