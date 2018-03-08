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Pınar Karşıyaka hesap yapıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki PAOK deplasmanı dönüşü guard Dominic Waters'ı performans yetersizliği ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakan Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı,...

Pınar Karşıyaka hesap yapıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki PAOK deplasmanı dönüşü guard Dominic Waters'ı performans yetersizliği ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakan Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, yeni transfer konusunda düşünme aşamasında olduklarını söyledi. 
Waters'ın kötü oyununun üzerine PAOK deplasmanında aldığı gereksiz teknik faulün bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Büyükkarcı, "Kendisiyle bir görüşme de yapacağız. 2 aylık sakatlıktan çıkan guard Allen henüz takıma katılmadı ama pazar günü Fenerbahçe maçında benchte olacak. Kadroya yeni transfer yapmak ise çok yönlü düşünülmesi gereken bir durum. Transfer yaparsak Şampiyonlar Ligi'nde statü gereği oynatamayacağız. Sezonun bu bölümünde boşta sorunsuz, istikrarlı oyuncu bulmak da zor" dedi.
 

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