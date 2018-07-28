Pınar Karşıyaka, Henry'i renklerine bağladı

İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İsrail takımı Maccabi Ashdod'da forma giyen Sek Henry ile sözleşme imzaladı.

Şutör gard pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki ABD'li basketbolcunun geçen sezon İsrail Ligi'nde MVP (En Değerli Oyuncu) seçildiği vurgulandı. Yeşil-kırmızılılar, 1.93 boyundaki Henry için "Hoşgeldin" mesajı yayınladı.

Japonya, Venezuela, Polonya, İtalya, İspanya, Fransa liglerinde forma giyen Sek Henry, geçen sezon Maccabi Ashdod'da 17.3 sayı ortalaması ve 6.2 asist ortalamasıyla mücadele etti. Kaf-Kaf, daha önce dış transferde İlkan Karaman, Erving Walker, Tayfun Erülkü ve Assem Marei ile anlaşmıştı.