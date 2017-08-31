Pınar Karşıyaka hazırlık maçında Antalyaspor'u yendi

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ilk hazırlık maçında evinde Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Antalyaspor'u 81-72 mağlup etti. ABD'li guard Dominic Waters'ın 20 sayıyla en skorer isim olduğu Karşıyaka'da şutör guard Scott Wood, 17 sayıyla takımına katkı sağladı.Pivot Dustin Hogue 8 sayıyla oynarken, diğer yeni transferler Metin, 12 sayı, Berk ise 8 sayı kaydetti. Hazır olmayan uzun forvet Jarrod Jones ve dün İzmir'e gelen kısa forvet DJ Kennedy forma giyemedi. Takım Menajeri Birtan Saka, yeşil kırmızılı ekibi beğendiğini belirterek, "Bizim için verimli bir karşılaşma oldu. Antrenörümüz Trifunovic, Türk oyuncuların hepsini gördü. Slovenya kampı, Pınar Cup ve Bursa'daki Cevat Soydaş Turnuvası'nın dışında bir maç daha yapabiliriz" diye konuştu.Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar da yeni takıma tam not verdi. Antrenmanların kısa süre önce başladığını ve takımın hazır olmamasına rağmen uyumlu bir görüntü sergilediğini ifade eden Serdar Işıldar, "Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadromuzla mücadele ettik. Guardımız Dominic Waters ve şutör guard Scoot Wood çok iyi oyuncular. Waters, hem oyuna hakim hem şutu iyi. Wood tam bir 3 sayı makinası. Jones ve Kennedy de takıma katılınca çok daha iyi olacağız. İlk maç olmasına rağmen takımı beğendim. Setler henüz oturmadı, savunmada zaaflar var. Eksikler giderilecek. Takım bayramda sadece pazar günü izin yapacak. Taraftarımıza iyi bir takım izleteceğiz" dedi. Pınar Karşıyaka, 8-11 Eylül tarihleri arasında Slovenya kampında 3 özel karşılaşma oynayacak.

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