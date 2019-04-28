Pınar Karşıyaka havlu attı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, Banvit'in üst üste Beşiktaş Sompo Japan ve Sakarya Büyükşehir Basketbol'u yenmesiyle umutlarını yitirdi. Ligde bitime 2 hafta kala Banvit 13 galibiyetle play-off hattında 8'inci sıraya tırmanırken, Kaf-Kaf 26 maçta 11 galibiyetle 9'uncu sırada kaldı. İkili averajda rakibinin gerisinde olan Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş'un dahil olduğu sezon sonundaki olası üçlü averaj ihtimalinde de genel averajda dezavantajlı durumda.

Karşıyaka, kalan 2 maçını da kazanıp yeni sezonda Avrupa'da katılacağı kupayı belirlemek için ligi 9'uncu sırada tamamlamaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekibin Anadolu Efes'le yarın evinde oynaması gereken karşılaşma, Anadolu Efes, THY Euroleague'de Barcelona ile Final Four'a kalma mücadelesi verdiği için tekrar ertelendi. Bu sezon Fenerbahçe Beko'dan sonra Euroleague'de Final Four'a kalan ikinci temsilcimiz olmaya çalışan Anadolu Efes'in, Barcelona serisi 5'inci maça uzadı. Ligde kalan 2 haftada 5 Mayıs'ta Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak Kaf-Kaf, Anadolu Efes'i 9 Mayıs'ta ağırlayıp sezonu tamamlayacak.