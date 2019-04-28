Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...

Pınar Karşıyaka havlu attı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, Banvit'in üst üste Beşiktaş Sompo Japan ve Sakarya Büyükşehir Basketbol'u yenmesiyle umutlarını yitirdi. Ligde bitime...

Pınar Karşıyaka havlu attı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, Banvit'in üst üste Beşiktaş Sompo Japan ve Sakarya Büyükşehir Basketbol'u yenmesiyle umutlarını yitirdi. Ligde bitime 2 hafta kala Banvit 13 galibiyetle play-off hattında 8'inci sıraya tırmanırken, Kaf-Kaf 26 maçta 11 galibiyetle 9'uncu sırada kaldı. İkili averajda rakibinin gerisinde olan Karşıyaka, Darüşşafaka Doğuş'un dahil olduğu sezon sonundaki olası üçlü averaj ihtimalinde de genel averajda dezavantajlı durumda.
Karşıyaka, kalan 2 maçını da kazanıp yeni sezonda Avrupa'da katılacağı kupayı belirlemek için ligi 9'uncu sırada tamamlamaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekibin Anadolu Efes'le yarın evinde oynaması gereken karşılaşma, Anadolu Efes, THY Euroleague'de Barcelona ile Final Four'a kalma mücadelesi verdiği için tekrar ertelendi. Bu sezon Fenerbahçe Beko'dan sonra Euroleague'de Final Four'a kalan ikinci temsilcimiz olmaya çalışan Anadolu Efes'in, Barcelona serisi 5'inci maça uzadı. Ligde kalan 2 haftada 5 Mayıs'ta Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak Kaf-Kaf, Anadolu Efes'i 9 Mayıs'ta ağırlayıp sezonu tamamlayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328