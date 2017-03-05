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Pınar Karşıyaka gülmeyi unuttu

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Avrupa'da da eşleştiği Beşiktaş Sompo Japan'a deplasmanda 86-81 mağlup olan Pınar Karşıyaka, üst üste 4 yenilgiyle sarsıldı. Bu sezon yenilenen kadrosuyla Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan, FIBA Şampiyonlar...

Pınar Karşıyaka gülmeyi unuttu
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Avrupa'da da eşleştiği Beşiktaş Sompo Japan'a deplasmanda 86-81 mağlup olan Pınar Karşıyaka, üst üste 4 yenilgiyle sarsıldı.
Bu sezon yenilenen kadrosuyla Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final kapısına dayanan Pınar Karşıyaka, ligde ise 1 aydır maç kazanamıyor. Pınar Karşıyaka, ligde bu periyotta 4 Şubat'ta Gaziantep Basketbol'a 92-79, 11 Şubat'ta Trabzonspor'a 78-74, 26 Şubat'ta Fenerbahçe'ye uzatmada 85-73, dün de Beşiktaş'a 86-81 mağlup oldu.
Ligde 20 maçta 10 galibiyet, 10 mağlubiyetle play off sınırında kalan yeşil kırmızılı ekip, eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Kartal'a bu sezon ilk kez kaybetti. Beşiktaş Sompo Japan'la daha önce lig ve Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı iki maçı da kazanan Pınar Karşıyaka, rakibine 8 Mart Çarşamba günü Avrupa'daki rövanşta konuk olacak. Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Lig Son 16 Turu rövanş mücadelesinde ilk karşılaşmadaki 5 sayılık avantajını korumaya çalışacak.
Karşıyaka Antrenörü Nenad Markovic, çarşamba günü turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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