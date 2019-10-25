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Pınar Karşıyaka, Gaziantep'te galibiyet peşinde
İZMİR, () - ING Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 4 haftada TEKSÜT Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Fritti Extra Bursaspor ve Sigortam.Net İTÜ'yü yenerek liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Gaziantep...
SPOR 25.10.2019, 11:27
İZMİR, () - ING Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 4 haftada TEKSÜT Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Fritti Extra Bursaspor ve Sigortam.Net İTÜ'yü yenerek liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Gaziantep Basketbol'la karşı karşıya gelecek. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.15'te başlayacak. Hafta içinde FIBA Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Belçika ekibi Spirou Charleroi'ye deplasmanda 81-76 yenilen Kaf-Kaf bu sezon ilk kez resmi bir maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı.
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