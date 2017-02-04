Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol: 79-92

Ergin KARATAŞ/İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Halil Baldemir (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Green (xx) 7, Brown (x) 6, Ponitka (x) 4, Summers (xxx) 24, Owens (xx) 5, Muhammed (xxx) 20, Soner (x) 2, Petway (xx) 8, Erdi (x) 3, Alp (x)

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (xxx) 18, Denmon (xxx) 16, Cherry (xx) 5, Haislip (xxx) 25, Jefferson (xxx) 26, Altan (x), Alper (x), Balazic (x) 2, Erden (x)

1. PERİYOT: 21-28

İLK YARI: 43-53

3. PERİYOT: 59-72



SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, üst üste 3 galibiyetin ardından evinde Gaziantep Basketbol'a mağlup oldu: 79-92. İç sahadaki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren yeşil-kırmızılı ekip, bu skorla 17 maçta 10 galibiyette kaldı. Gaziantep Basketbol ise 8 galibiyete ulaştı. Konuk ekipte Jefferson 26, Haislip 25 sayıyla takımlarını galibiyete taşırken Kaf-Kaf'a Summers'ın 24 sayısı yetmedi.

Karşıyaka'da geçen hafta yönetim kurulu kararıyla basketbol şube başkanlığı görevinden alınan Turgay Büyükkarcı, maçı VIP tribünden izledi. Başkan Mutlu Altuğ ise, yeni şube yönetimiyle birlikte protokol tribünde oturdu. Maçın üçüncü periyodunda ayak bileğinden sakatlanan yeşil-kırmızılı ekipten Ponitka, oyuna devam edemedi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç Karşıyaka'dan Summers, Gaziantep'ten Denmon'un karşılıklı dış atışlarıyla başladı. Üç sayılık atışlarda ev sahibi ekipe büyük üstünlük kuran Gaziantep, öne geçerek ilk periyodu 7 sayı farkla önde tamamladı: 21-28.

İkinci periyotta Gaziantep asketbol'dan Haislip'in skorer oyunuyla fark 16 sayıya kadar çıktı. Haislip ilk yarıda 23 sayı üretirken dış atışlarda tutuk olan Karşıyaka, devreyi 7'de 1 üçlük isabetiyle tamamladı. İlk yarı sonunda soyunma odasına 10 sayı farkla konuk ekip üstünlüğüyle girildi: 43-53.

Üçüncü periyodun başında Kaf-Kaf, Summers'ın üst üste basketleriyle farkı 4 sayıya kadar düşürse de çabuk toparlanan Gaziantep, üstünlüğü yeniden eline aldı. Periyot , konuk takımın 72-59 üstünlüğüyle sonuçlandı. Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Gaziantep Basketbol, maçı 92-79 kazandı.