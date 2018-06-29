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Pınar Karşıyaka gaza bastı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine getirilen Özhan Çıvgın'la resmi sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, iç transferde Berk Uğurlu, dış transferde ise Muratbey Uşak'tan guard Tayfun...

Pınar Karşıyaka gaza bastı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine getirilen Özhan Çıvgın'la resmi sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, iç transferde Berk Uğurlu, dış transferde ise Muratbey Uşak'tan guard Tayfun Erülkü'yle anlaşmaya vardı. 
Berk, geçen sezon Karşıyaka'nın lig maçlarında 7.7 sayı, 2.1 ribaund, 3 asistle oynarken FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.3 sayı, 1.8 ribaund, 2.9 asist ortalamaları tutturdu. Kariyerinde daha önce Mersin BŞB, Tofaş ve Demir İnşaat Büyükçekmece formaları da giyen 24 yaşında, 1.88 boyundaki oyun kurucu Tayfun ise geçen sezonu 6.3 sayı, 1.8 ribaund, 1 asist ortalamasıyla bitirdi.
İç transferde 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda da yer alan uzun forvet Metin Türen'le de sözleşme yenilemek için görüşmelere başlayan Karşıyaka, antrenör Özhan Çıvgın'ın Büyükçekmece'den öğrencileri olan uzun forvetler Deniz Kılıçlı ve İlkan Karaman'ı da listesinde bulunduruyor. Yeni sezonda ligde yalnız maç kadrosunda yer alabilecek 5 yabancı transfer edip diğer yabancı haklarını kullanmayacak olan Karşıyaka, kadronun kalanını yerlilerden oluşturacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek.

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