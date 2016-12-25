Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank: 78-72

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Özlem Erman (xx), Halit Can Cihan (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 13, Brown (xxx) 14, Ponitka (xxx) 15, Summers (xxx) 23, Owens (xx) 8, Muhammed (x) 3, Petway (xx), Egemen (x) 2

GALATASARAY ODEABANK: Sinan (xx) 10, Schilb (xxx) 15, Thompson (xxx) 12, Göksenin (xxx) 15, Tyus (x), Pleiss (xx) 8, Diebler (xxx) 10, Can (x) 2

1. PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 45-42

3. PERİYOT: 62-57

5 FAUL: Muhammed (36.03) (Pınar Karşıyaka)

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, üst üste 2 mağlubiyetin ardından evinde olaylı maçta Galatasaray Odeabank'ı 78-72 mağlup etti. Hakemler sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahürat nedeniyle 3 kez anons yaptırarak son periyotta soyunma odasına gitti.

Olaylar nedeniyle 15 dakika ara verilen karşılaşmada Summers 23, Ponitka 15, Brown 14 sayıyla yeşil kırmızılı takımı galibiyete taşıdı. Galatasaray'da Göksenin ve Schilb 15'er sayı attı. Bu skorla Pınar Karşıyaka, 12 maçta 7 galibiyete ulaşırken Galatasaray 8 galibiyette kaldı.

Maçın başında Karşıyaka'nın 7-2'lik serisine Galatasaray Göksenin'le yanıt vermeye çalıştı. Sarı kırmızılılar, periyodun bitimine 3 dakika kala Schilb'in basketiyle ilk kez 15-17 öne geçti. Periyot 22-24 sonuçlandı. Gergin başlayan ikinci periyodun başında hakemler Pınar Karşıyakalı Muhammed'e sportmenlik dışı faul çalınca saha karıştı. Bu esnada ev sahibi taraftarlar sahaya yabancı maddeler atınca Başhakem Zafer Yılmaz, 2 defa anons yaptırdı. Bu bölümde Galatasaray farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Ponitka, Summers ve Brown'un 3 sayılık basketleriyle farkı eriten Pınar Karşıyaka, önce Green'in turnikesiyle devrenin bitimine 1 dakika 10 saniye kala durumu 42-42'ye getirdi ardından aynı oyuncunun basketleriyle öne geçti. İlk yarı sonunda soyunma odasına 45-42 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyot 62-57 sonuçlandı. Son 4 dakikada Galatasaray, Diebler'in dış atışıyla yeniden 66-67 öne geçti. Karşıyaka bu bölümde 8 dakikada yalnız 4 sayı üretebildi. Brown'ın serbest atışlarıyla son 1 dakikaya 68-67 girildi. Pınar Karşıyaka'dan Summers'ın bitime 53 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle durum 71-67'ye geldi.

ATAMAN'A KÜFÜRE 3'ÜNCÜ ANONS

Bu arada ev sahibi taraftarlar, Galatasaray Odeabank antrenörü Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahürat yapınca hakemler 3'üncü anonsu da yaptırıp soyunma odasına gitti. Galatasaraylı Odeabanklı oyuncular ve teknik heyet de soyunma odasına girdi. Pınar Karşıyaka kaptanı Soner, mikrofonu eline alarak taraftardan sakin olmalarını istedi.

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Maç hakemler ve konuk takımın dönmesiyle 15 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Son saniyelerde Diebler'in üçlüğüne Brown'la karşılık veren Karşıyaka, maçı 78-72 kazandı.

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