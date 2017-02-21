Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners: 72-52

Ergin KARATAŞ/İZMİR, ()

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Vicente Bulto (İspanya) (xxx), Alexey Davydov (Rusya) (xxx), Tanel Suslov (Estonya) (xxx)

PINAR KARŞIYAKA: Green (xxx) 18, Brown (xxx) 17, Ponitka (xx) 6, Summers (xx) 2, Owens (xxx) 13, Muhammed (xx) 4, Soner (x), Egemen (xxx) 10, Petway (x), Alp (x) 2, Görkem (x)

FRAPORT SKYLINERS: Vaughn (xxx) 10, Merz (x), Robertson (x) 6, Morrison (xxx) 12, Shields (xx) 9, English (x) 4, Huff (xx) 9, Kiel (x) 2

1. PERİYOT: 21-6

İLK YARI: 47-20

3. PERİYOT: 62-34



FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanşında Almanya'daki ilk maçta 10 sayı farkla yenildiği Fraport Skyliners'ı evinde 20 farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını son 16 turuna yazdırarak Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu: 72-52. Turu geçmesi için 8 Şubat'ta 90-80 yenildiği FIBA Europe Cup'ın son şampiyonu rakibini en az 11 sayı farkla mağlup etmesi gereken, salonu dolduran taraftarının desteğiyle rahat bir skor elde eden Kaf-Kaf'ta Green 18, Brown 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı, yeşil-kırmızılı kulübün futbolcuları da tam kadro izledi.

Karşıyakalı basketbolcu ve futbolcular, maç sonrası taraftarın isteğiyle omuz omuza galibiyeti kutladı. Taraftarlar ve oyuncular, bu esnada, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' diye bağırdı. Karşıyaka ve grup aşamasından adını direkt son 16'ya yazdıran, yeşil-kırmızılıların eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş arasındaki ilk maç, 1 Mart'ta İzmir'de oynanacak. Rövanş maçı 8 Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

Maça müthiş bir savunmayla başlayan Karşıyaka, ilk 8 dakikada güçlü rakibine yalnız 2 sayı şansı verdi. Green ve Brown'la farkı giderek açan Kaf-Kaf, ilk periyodu 21-6'lık skorla 15 sayı önde tamamladı. İkinci periyotta pota altından Owens'ın da devreye girmesiyle fark 27 sayıya çıktı. İlk yarı, yeşil-kırmızılıların 47-20 üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyotta fark 30 sayıya kadar çıktı. Son 10 dakikalık bölüm 62-34 temsilcimiz lehine başladı. Son periyotta taraftarının büyük desteğiyle rahat oyununu sürdüren Karşıyaka, 72-52'yle salondan galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.