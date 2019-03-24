Pınar Karşıyaka fobiyi yendi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 87-64 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 7 maçlık deplasman fobisine son verdi. Bu sezon iç sahada son 6 maçın 5'ini kazanan Kaf-Kaf, deplasmanda ise Sakarya randevusuna kadar 9 maçta tek galibiyet edebildi. Dış sahada yalnız sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenebilen Karşıyaka, Sakarya sınavına kadar gurbette üst üste 7 maçtan mağlubiyetle döndü. Ligde Alman Antrenör Dirk Bauermann'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen yeşil-kırmızılılar, Bauermann yönetiminde 4 maçta 3 galibiyetle Play-Off yarışına tutundu. Çarşamba günü FIBA Europe Cup'ta Dinamo Sassari'yle çeyrek final rövanşına çıkacak Karşıyaka, ligde ise 1 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.