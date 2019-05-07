Pınar Karşıyaka Final Four'da

İZMİR, () - Basketbol Gençler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalinde karşılaştığı TED Ankara Kolejliler'i elemeyi başaran Pınar Karşıyaka, adını Final Four'a yazdırdı. Play-Off serisinin geçen hafta Ankara'da oynanan ilk maçını 13 sayı farkla 77-64 kaybeden Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki rövanşta rakibini 29 sayı farkla 79-50 mağlup ederek finallere kalmayı başardı.
Antrenör İnanç Koç'un çalıştırdığı, Nijerya asıllı Türk yıldız adayı Adem Bona'nın da forma giydiği yeşil-kırmızılılar, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilecek Final Four'un ilk maçında 10 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Banvit'le karşılaşacak. Maçın galibi, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle cumartesi günü finalde karşılaşacak.
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