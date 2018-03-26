Pınar Karşıyaka Final Four aşkına

İZMİR, () - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'un kapısına dayanan Pınar Karşıyaka, yarın rakibi UCAM Murcia'yı çeyrek finaldeki ilk maçta ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise öğrenci 30, tam 50 TL olarak açıklandı. Cumartesi günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Demir İnşaat Büyükçekmece maçını tribünden izleyen taraftarlar, biletlerini ibraz etmeleri karşılığında gişede 10 TL indirim alacak. Uzun süredir sakat olan Allen ve Egemen'in iyileştiği Pınar Karşıyaka'da ayak bileğinde sorun bulunan Waters da oynayabilecek durumda.

İlk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi planlayan Karşıyaka, İspanyol rakibine 4 Nisan'daki rövanşta konuk olacak. Turu geçen taraf, şampiyonluk için Final Four'a kalacak. Karşıyaka, aynı organizasyonda geçen sezon da çeyrek final oynayıp Umana Reyer Venezia'ya elenmişti. Bu sezon Avrupa macerasına 3'üncü eleme turunda Alba Fehervar'ı eleyerek başlayan yeşil-kırmızılı ekip, normal sezonda A Grubu'nu 14 maçta 10 galibiyetle ikinci sırada bitirdikten sonra son 16 turunda da PAOK'u safdışı bıraktı. Karşıyaka, gruplarda da karşılaştığı Murcia'yı oynanan iki maçta da yenmeyi başardı. Murcia ise öncesi turda son şampipon Tenerife'yi eleyip iddiasını kanıtladı.