Pınar Karşıyaka final aşkına

İZMİR, ()- ANKARA'da düzenlenen Integral Forex Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Yeşilgiresun Belediyespor'u 85-79 yenerek üst üste 4'üncü defa yarı finale çıkan Pınar Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'le final vizesi için karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak maçı, A Spor yayınlayacak. Yeşil kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Ponitka ve Brown'ın yarı finale yetişebileceği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'nın geride kalan 3 yılda kupada birer kez çeyrek final ve finalde karşılaşıp üstünlük sağladığı Anadolu Efes, bu sezon çeyrek finalde güçlü rakibi Fenerbahçe'yi yenerek yarı finale çıkmayı başardı.

Pınar Karşıyaka'nın antrenörü Nenad Markovic, rakiplerinin Euroleague'in en iyi takımlarından biri olduğunu belirtirken karşılaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Anadolu Efes, son dönemde çok formda. Atletik oyunculardan kurulu, sert savunma yapan bir ekiple karşılaşacağız. Hem uzun hem kısa oyuncuları dengeli bir takım. Skorer kısa oyunculara ve pota altında çok etkili uzunlara sahipler. Tek maçlı eleme sistemiyle yapılan bir turnuva oynuyoruz. Sakatlıklar nedeniyle nasıl bir kadroyla sahada yer alacağımız önemli. Ancak kadro nasıl olursa olsun, Anadolu Efes karşısında tam konsantre olup finale çıkmak için mücadele edeceğiz."