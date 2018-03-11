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Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş: 69-74

Ergin KARATAŞ / İZMİR,() -  SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Serhat Büker (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Halil Baldemir (xx) PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 11, Erdi (x), Kennedy (xxx) 22, Jones (xx) 10, Banic (xxx) 12, Metin (xx) 8,Wood...

Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş: 69-74

Ergin KARATAŞ / İZMİR,() - 

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Serhat Büker (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Halil Baldemir (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 11, Erdi (x), Kennedy (xxx) 22, Jones (xx) 10, Banic (xxx) 12, Metin (xx) 8,Wood (x) 5, Alp (x) 1
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon (x) 3, Nunnaly (xxx) 12, Guduric (xxx) 11, Thompson (x) 4, Vesely (xx) 6, Wannamaker (xxx) 16, Melli (xx) 6, Melih (xxx) 14, Sinan (xx), Ahmet (x) 2
1. PERİYOT: 12-15
İLK YARI: 29-34
3. PERİYOT: 49-55

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Doğuş, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 74-69 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta Wannamaker 16, Melih 14 sayıyla oynadı. Waters'ın kadro dışı kaldığı ev sahibi Pınar Karşıyaka'da 2 aylık sakatlıktan çıkıp hazır olmayan Allen da forma giyemedi. Bu skorla üst üste 3. yenilgisini alan Karşıyaka, 6 galibiyetle alt sıralarda kalırken lig ve Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe son 14 maçta 13 galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Kanarya ligde toplamda 17 galibiyete ulaştı.
Maçın başında iki ekip pota altından karşılıklı basketler boldu. Eşitliği Fenerbahçe'den Dixon ve Wannamaker'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste 3 basket bozdu. Sarı-lacivertli ekip, bu sayılarla ilk 10 dakikayı 15-12 önde tamamladı. İkinci periyotta Karşıyaka'nın eşitliği yakalamaya çalıştığı bölümlerde Wannamaker, Melih ve Nunnaly, 3 sayılık isabetlerle takımlarını önde tuttu. İlk yarı sonunda soyunma odasına 5 sayı farkla, 34-29 sarı-lacivertli ekip üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyodun bitimine 3 dakika 26 saniye kala Pınar Karşıyaka, Kennedy'nin serbest atışlarıyla 44-44 beraberliği yakaladı. Fenerbahçe bu dakikadan sonra Melih'in 5 sayısıyla yeniden öne geçti. Son 10 dakika 55-49 konuk ekip üstünlüğüyle başladı. Son periyotta taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Karşıyaka, bitime 5 dakika 28 saniye kala Kennedy'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla önce  oyuna yine eşitlik getirdi, ardından aynı basketbolcuyla ilk periyottan sonra ilk kez 59-58 öne geçti. Son bölümde Guduric'le çok kritik bir 3 sayılık basket bularak tekrar üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, hata yapmayıp salondan 74-69 galip ayrıldı.

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